Voetbalanalist en schrijver Johan Derksen veronderstelt dat koningin Máxima vroeger een voorkeur had voor rijke mannen. In LINDA. zegt hij dat hij denkt dat de vorstin "een beetje een golddigger" is.

"Eerst probeerde ze op Wall Street een puissant rijke vent aan de haak te slaan, maar toen dat niet lukte, zei iemand op een feestje: 'Die blonde gozer met die fles bier in z'n hand wordt koning.' Ja, toen was het bingo", aldus Derksen.

De vaste tafelgast van Veronica Inside zegt het Máxima wel te gunnen. "Ze is een prachtige vrouw, en met haar uitstraling kunnen we als land overal aankomen. Laat ze hun leven lang gelukkig zijn, maar dan zonder die aanstellerige verkleedpartijtjes op onze kosten."

Derksen heeft een uitgesproken hekel aan de monarchie. Hij vindt het koningshuis dan ook "een gedateerd sprookje". Daarnaast heeft hij medelijden met de Oranjes.

"Als Willem-Alexander geen koning was geweest, zeurde niemand erover dat hij een speedboot koopt of op wilde varkens schiet. Maar als die twee nu op vakantie gaan, moeten ze terugkomen en als Jut en Jul op een bankje met hangende pootjes excuses maken. Dat is toch genoeg reden om te zeggen: 'Zoek voor mij een andere gek.'"