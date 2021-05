Prinses Beatrice (32) en haar echtgenoot Edoardo Mapelli Mozzi (38) verwachten hun eerste kind, meldt Buckingham Palace woensdag. Het nieuws volgt tien maanden na hun huwelijk.

Hun baby wordt in de herfst verwacht. "De koningin is op de hoogte en de familie is verheugd met het nieuws", aldus een woordvoerder van het Britse koninklijk huis.

Beatrice is de kleindochter van koningin Elizabeth en de dochter van de in 1996 gescheiden prins Andrew en Sarah Ferguson.

Beatrice en Mapelli Mozzi zouden sinds november 2018 een relatie hebben. In maart 2019 verschenen ze op een gala in Londen voor het eerst officieel als stel in het openbaar. Het koppel heeft zich in september 2019 tijdens een weekend in Italië verloofd.

Ze zouden in mei 2020 gaan trouwen, maar wegens de uitbraak van COVID-19 werd dit uitgesteld tot 17 juli 2020. De ceremonie werd in besloten kring gevierd.