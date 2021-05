Demi Lovato identificeert zich als non-binair en wil niet langer met vrouwelijke voornaamwoorden worden aangesproken. De artiest schrijft op Instagram zichzelf niet als expert te zien en nog veel te moeten leren.

"Vandaag ben ik blij om een deel van mijn leven met jullie te mogen delen", begint Lovato het bericht op Instagram. "Ik kan met trots vertellen dat ik me identificeer als non-binair en mijn voornaamwoorden officieel zal veranderen naar die/hen."

Lovato beschrijft een lange periode van genezing en zelfreflectie. "Ik ben nog steeds aan het leren en mezelf aan het worden. Ik noem mezelf geen expert of woordvoerder op dit gebied."

De artiest zegt zich kwetsbaarder dan ooit op te stellen door dit te delen. "Ik doe dit voor hen die nog niet met hun naasten hebben kunnen delen wie ze echt zijn. Blijf in je eigen waarheid geloven en weet dat ik veel liefde jouw kant op stuur."

Lovato brak op zestienjarige leeftijd door met een rol in Disneys Camp Rock. In Nederland scoorde de artiest hits met nummers als Heart Attack, Solo, No Promises en Échame La Culpa. Vorig jaar verscheen het duet I'm Ready met Sam Smith, die zich tevens als non-binair identificeert.