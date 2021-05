De puppy van koningin Elizabeth is overleden. Het hondje Fergus was nog maar vijf maanden oud. De Britse koningin is "verslagen" door de gebeurtenis, aldus de Britse krant The Sun.

Het is niet bekend waaraan het dier is overleden. Elizabeth kreeg de hondjes Fergus en Muick (niet afgebeeld op de foto) in februari van haar zoon prins Andrew. Op dat moment lag prins Philip, de man van Elizabeth, in het ziekenhuis. Andrew hoopte dat de honden zijn moeder wat steun konden geven.

"De koningin is er kapot van", laat een bron bij Windsor Castle weten aan de krant. "De hondjes zijn er gekomen om haar op te vrolijken in moeilijke tijden. Iedereen maakt zich zorgen om haar, omdat dit verlies zo kort na het overlijden van haar man komt."

Al haar hele leven is Elizabeth fan van honden, vooral van het ras corgi. Door de jaren heen heeft ze er al meer dan dertig gehad. Haar vorige hond, Vulcan, overleed in oktober. Eigenlijk wilde Elizabeth daarna geen nieuwe hond meer, maar Andrew verraste haar toch met de puppy's.