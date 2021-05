Zanger Jason Derulo heeft eerder deze maand zijn eerste kind gekregen. De vriendin van de muzikant maakte dinsdag op Instagram bekend dat zij op 8 mei is bevallen van een jongetje.

Jena Frumes deelt een serie foto's van "mijn eerste week met onze gezonde, knappe kleine koning", waarbij ze het gezicht van haar zoontje niet laat zien. "Het leven heeft nu zoveel meer betekenis en ik ben zo dankbaar. Ik ben zo verliefd op deze kleine jongen, hij is alles waarvan ik nooit wist dat ik het nodig had."

Derulo deelde niet veel later een video van het moment waarop de twee hun kleine mee naar huis namen uit het ziekenhuis. Daarin onthulde hij dat de jongen zijn voornaam heeft gekregen. "De gelukkigste dag van mijn leven was toen we onze kleine jongen (Jason King Derulo) thuisbrachten. Hij boft met zo'n sterke, liefhebbende held van een moeder."

De zanger en de influencer kregen begin 2020 iets met elkaar. In een eerder interview liet de zanger weten dat hij zijn vriendin heeft ontmoet in de sportschool. "Ik had haar wel vaker gezien, maar op een gegeven moment ben ik op Jena afgestapt. Ik vond haar leuk en wilde meer over haar weten. De rest is inmiddels geschiedenis."