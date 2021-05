Ashley Walters klaagt Marilyn Manson aan voor aanranding, mishandeling en intimidatie in de tijd dat zij de persoonlijk assistent van de artiest was. Volgens The Cut heeft ze dinsdag haar aanklacht ingediend.

Volgens de 37-jarige Walters was Manson (echte naam Brian Warner) een vreselijke baas die niet alleen gewelddadige uitbarstingen had, maar haar ook soms 48 uur achter elkaar liet werken en zijn vrienden vertelde dat ze haar mochten betasten.

The Cut heeft de complete aanklacht openbaar gemaakt. In het document valt onder andere te lezen hoe Manson haar met geweld allerlei opdrachten zou hebben laten uitvoeren en hoe hij haar aanbiedt aan andere mannen.

Fotografe Walters en Manson leerden elkaar in 2010 kennen. Kort na hun ontmoeting vroeg Manson haar om zijn assistent te worden. In de zomer van 2011 werd Walters echter alweer door Manson ontslagen. Volgens haar was de rockster paranoïde en dacht hij dat ze zijn carrière negatief zou beïnvloeden.

Het is de zoveelste beschuldiging aan het adres van Manson. Eerder verschenen al onthullingen van meerdere vrouwen, onder wie actrice Evan Rachel Wood, die de zanger van misbruik en manipulatie beschuldigen.