Tristan Thompson wil dat de vrouw die blijft beweren dat hij de vader van haar kind is een schadevergoeding betaalt. De vriend van Khloé Kardashian wil daartoe zelfs een rechtszaak tegen de vrouw beginnen, schrijft TMZ dinsdag.

De vrouw, Kimberly Alexander, zou volgens Thompson zelfs niet zijn gestopt nadat hij haar een negatieve DNA-test had laten zien. De basketbalspeler heeft al eerder toegegeven dat hij en Alexander seks hebben gehad, maar dat zou volgens hem jaren voor haar zwangerschap hebben plaatsgevonden.

Thompson is ervan overtuigd dat de beweringen van Alexander ervoor gezorgd hebben dat hij advertentie-inkomsten misloopt, omdat bedrijven zijn reputatie niet goed genoeg zouden vinden om hem hun producten aan te laten prijzen.

Een rechter moet er nu voor zorgen dat Alexander een schadevergoeding van ten minste 100.000 dollar (omgerekend ruim 81.000 euro) gaat betalen.

Het lijkt erop dat geld niet de enige drijfveer is achter het voornemen van Thompson. Afgelopen maart bevestigde Kardashian dat zij en Thompson na een breuk weer bij elkaar zijn en de sportman wil de relatie niet weer op de klippen laten lopen.

Het koppel was eerder van 2016 tot 2019 bij elkaar. In april 2018 werd dochter True geboren. Hun relatie strandde toen bleek dat Thompson was vreemdgegaan met de beste vriendin van Khloé's halfzus Kylie Jenner.