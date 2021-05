Actrice Jennifer Love Hewitt is in verwachting van haar derde kind. Dat meldt de 42-jarige Amerikaanse dinsdag aan People.





De actrice en haar echtgenoot Brian Hallisay hebben al een zevenjarige dochter en een vijfjarige zoon. Hewitt had naar eigen zeggen niet verwacht dat het zo snel weer zou lukken om zwanger te raken.

"We stonden altijd open voor een derde kind, maar hadden in dit rare jaar dat de wereld meemaakt zeker niet verwacht dat dit het moment zou zijn", zegt de actrice.

Voor Hewitt, bekend van films als I Know What You Did Last Summer en Heartbreakers, zit een vierde kind er niet in. "Ik denk niet dat ik het nog een keer kan. Ik denk dat vijf een mooi getal is voor een gezin."