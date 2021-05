Een man die de veelbesproken geurkaars van Gwyneth Paltrow heeft gekocht, is naar de rechter gestapt. De Amerikaan beweert dat de This Smells Like My Vagina-kaars, die de actrice verkoopt via haar lifestylemerk Goop, ontplofte en dat hij daardoor dood had kunnen gaan.

De man kocht de geurkaars, die volgens Paltrow zou ruiken naar een vagina, en zegt dat die al na een paar uur branden hevig vlam vatte en ontplofte. Hoewel hij niet gewond raakte, had het volgens hem slechter kunnen aflopen.

Hij vindt dat er in de gebruiksaanwijzing onvoldoende wordt gewaarschuwd voor mogelijke risico's en eist een schadevergoeding, staat volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ in de aanklacht.

Een woordvoerder van Goop maakt zich geen zorgen over de aanklacht. "We zijn ervan overtuigd dat deze bewering niet serieus is en een poging is om geld te verdienen aan een product dat veel media-aandacht heeft gekregen. We staan achter de merken die we voeren en de veiligheid van de producten die we verkopen", laat een woordvoerder weten.

'Eh, dit ruikt naar vagina'

De kaars van 75 dollar is sinds begin vorig jaar te koop via de website van Goop. De geurkaars is sindsdien vaak uitverkocht.

Paltrow maakte de geur van de kaars per ongeluk. De actrice werkte samen met een parfummaker aan een nieuw luchtje toen ze besefte wat voor parfum ze hadden gemaakt. "Eh, dit ruikt naar vagina", zei Paltrow toen. Die ruikt volgens haar naar "een mix van geraniums, citrusachtige bergamot, ceder, Damaskusrozen en muskuszaad".