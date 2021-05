Naomi Campbell is moeder geworden. Het vijftigjarige Britse topmodel heeft een dochter gekregen, schrijft ze dinsdag op Instagram.

Het is onduidelijk of Campbell zelf is bevallen of dat het kind een draagmoeder heeft gehad.

"Een prachtige zegening heeft mij uitgekozen om haar moeder te zijn. Ik voel me zo vereerd dat deze zachtaardige ziel in mijn leven is gekomen en met geen woorden kan ik beschrijven hoe wij ons hele leven met elkaar verbonden zullen zijn", schrijft het topmodel.

Op de foto is te zien hoe de voeten van de baby rusten op de hand van Campbell. In de foto is Campbells moeder Valerie Morris getagd.