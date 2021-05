Dj en oud-presentator Tineke de Nooij had nooit gedacht de tachtig te halen, maar nu dat is gelukt, heeft ze haast.

"Want ook dat is tachtig worden. Ik denk: wat wil ik nog allemaal en hoeveel tijd heb ik daarvoor?", vertelt ze in de VARAgids.

Een van de dingen op haar verlanglijstje is reizen. "Als het even kan, zit ik eind van dit jaar in ons vakantiehuis in Zuid-Afrika. En ik wil een vriendin in Nepal en twee vrienden in Amerika, die ik lang niet heb gezien en gesproken, opzoeken."

"Ik geloof in telepathie: dat ik met mensen met wie ik een emotionele band heb, op een bepaalde manier gedachten kan uitwisselen", vervolgt De Nooij, die op zaterdag de TinekeShow presenteert op Radio 5.

"Alle drie zochten contact met mij in de week dat ik aan hen dacht. Dat is toch krankzinnig? Ik wil iedereen zien. In Nepal moet je nu niet zijn met al die uitbraken. Dus ik zei tegen haar: let in godsnaam op jezelf en misschien kunnen we elkaar halfweg ontmoeten in Dubai. Alleen moet ik uitzoeken hoe dat werkt omdat ik niet zo goed loop. Daarnaast wil ik ook vooral lekker blijven werken. Ik heb er nog steeds zo ongelofelijk veel plezier in."