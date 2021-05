Celine Dion heeft er momenteel geen behoefte aan opnieuw verliefd te worden, vertelt ze aan de Today Show. Begin 2016 overleed René Angélil, echtgenoot en manager van de zangeres, aan keelkanker.

"Mijn echtgenoot verliezen, de vader van mijn kinderen verliezen - dat was heel heftig", zegt Dion. "René heeft me in de loop der jaren zoveel gegeven en het voelt alsof hij dat nog steeds doet. Ik zie het aan mijn kinderen, we leven nog steeds met hem. Hij is onderdeel van ons dagelijks leven en dat maakt dat ik me ontzettend sterk voel."

De 53-jarige zangeres vertelt momenteel niet bezig te zijn met het vinden van een nieuwe geliefde. "Op dit moment heb ik zoveel liefde in mijn leven, van mijn kinderen, van het leven zelf. Ik denk helemaal niet aan een nieuwe relatie en opnieuw verliefd worden. Echt niet. Zal het nooit meer gebeuren? Ik weet het niet."

Dion trouwde in 1994 met de 26 jaar oudere Angélil en bleef bij hem tot hij op 73-jarige leeftijd overleed aan kanker. Angélil was niet alleen de echtgenoot van Dion, maar ook haar manager en mentor: hij ontdekte haar toen zij twaalf was. Dion heeft drie zoons met Angélil: René-Charles (20) en de tienjarige tweeling Nelson en Eddy.