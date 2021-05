Nick Jonas werd eerder deze week in het ziekenhuis opgenomen, omdat hij bij een fietsongeluk een rib had gebroken. De zanger vertelde in het programma The Voice, waarin hij als coach optreedt, wat er met hem aan de hand is.

De ziekenhuisopname van Jonas werd al eerder gemeld, maar het was nog onduidelijk wat er precies was gebeurd. Hij laat nu weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

"Ik voel me oké. Ik heb me weleens beter gevoeld, maar het gaat goed met me", aldus de zanger. Naast een gebroken rib heeft hij ook een aantal kneuzingen aan de val overgehouden.

Het ongeluk gebeurde tijdens opnames. Waar de opnames voor zijn, wil Jonas niet zeggen.