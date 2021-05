Ariana Grande is dit weekend getrouwd met haar verloofde Dalton Gomez, meldt de doorgaans goed ingevoerde entertainmentwebsite TMZ op basis van bronnen. Eerder deden verhalen de ronde dat de twee in de zomer zouden trouwen.

De zangeres zou thuis in het huwelijk zijn getreden. Er zouden slechts een paar gasten bij de ceremonie aanwezig zijn geweest.

In december werd bekend dat Grande en Gomez zich hadden verloofd. Met een reeks foto's toonde Grande haar verlovingsring en innige band met Gomez. "Voor altijd en dan nog wat langer", schreef ze erbij.

Grande en Gomez werden in februari 2020 voor het eerst samen gespot. In mei van datzelfde jaar bevestigde Grande de relatie in de videoclip van het nummer Stuck with U. Gomez is werkzaam als makelaar in Los Angeles.