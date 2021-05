Nick Jonas is zaterdagavond gewond geraakt tijdens opnames voor een show, meldt entertainmentwebsite TMZ. De zanger moest enige tijd in het ziekenhuis doorbrengen, maar is inmiddels weer thuis om te herstellen.

Bronnen wilden niet aan TMZ vertellen wat er precies is gebeurd en wat voor verwondingen Nick aan het ongeluk heeft overgehouden. Ook over de show die werd gefilmd wilden ze niets loslaten.

Ze vertelden wel dat de verwonding van Nick zo ernstig was dat hij met een ambulance naar een ziekenhuis moest worden gebracht.

Het is niet de eerste keer dat de 28-jarige zanger in de ziekenboeg belandt. In 2018 raakte hij geblesseerd aan zijn hand in de sportschool.