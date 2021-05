Matthew McConaughey heeft oriënterende telefoongesprekken gevoerd over een mogelijke gooi naar het gouverneurschap van de Amerikaanse staat Texas. Dat meldt de site Politico zondag.

McConaughey liet de afgelopen maanden in verschillende interviews weten open te staan voor een politieke carrière. Het was lang niet duidelijk hoe serieus hij daarover was, maar nu blijkt de 51-jarige acteur, die is geboren en getogen in Texas, daadwerkelijk zijn kansen af te wegen.

De gesprekken die hij had waren met verschillende "invloedrijke mensen in de politieke kringen van Texas", aldus bronnen aan de site.

Verschillende politieke ingewijden verklaren tegenover Politico dat ze betwijfelen of McConaughey uiteindelijk echt zijn Hollywoodcarrière zou willen opgeven voor het gouverneurschap. Een politiek strateeg laat echter weten dat het hem verbaast dat de aspiraties van de acteur niet serieuzer worden genomen. "Beroemdheid betekent veel in dit land, en hij is niet een of andere C-acteur. Hij spreekt mensen aan."

McConaughey heeft nog niet aangegeven wat zijn politieke standpunten precies zijn of voor welke partij hij mee zou doen aan de verkiezingen in Texas.