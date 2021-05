Een bekende outfit van Janet Jackson die vrijdag tijdens een veiling voor 25.000 dollar over de toonbank ging, heeft een beroemde nieuwe eigenaar. Kim Kardashian maakte zondag bekend dat zij de kledingset heeft gekocht.

Jackson verkocht rond haar 55e verjaardag dit weekend zo'n 1.000 items uit haar collectie, van bekende concert- en videoclipoutfits tot gouden platen, meubels en een schets van zus LaToya die ze ooit maakte. De opbrengst gaat naar Compassion International, een organisatie die kinderen die in armoede leven helpt.

"Ik ben zo'n grote fan, ik kan niet geloven dat ik deze outfit heb gewonnen", schreef Kardashian zondag in een Instagram Story. Ze deelde daarbij een foto van de set die ze kocht, een broek en top die Jackson droeg in de videoclip van haar hit If uit 1993. De jarige reageerde zondag meteen: "Zoveel dank Kim Kardashian. Ik hoop dat je net zoveel plezier uit 'If' haalt als ik heb gedaan."