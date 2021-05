Bestuursleden van Microsoft zouden vorig jaar hebben besloten dat Bill Gates zich moest terugtrekken uit het bestuur, omdat hij een affaire met een medewerkster van het bedrijf had. Volgens bronnen van The Wall Street Journal ging het om een ongepaste, romantische relatie tussen de multimiljardair en de medewerkster.

Gates maakte vorig jaar bekend uit het bestuur van het door hem opgerichte bedrijf te stappen. Naar eigen zeggen deed hij dat om meer tijd te hebben voor filantropie. Wel bleef hij betrokken als adviseur van de bestuursvoorzitter.

De bestuursleden huurden in 2019 een advocatenkantoor in om de relatie te onderzoeken, nadat een andere Microsoft-medewerker in een brief had beweerd dat Gates en de vrouw jarenlang een seksuele relatie hadden gehad. Gates zou de relatie in 2000 zijn aangegaan.

Gedurende het onderzoek zouden sommige bestuursleden hebben besloten dat Gates niet langer kon aanblijven als bestuurslid. De Microsoft-oprichter zou zijn opgestapt voordat het onderzoek was afgerond.

Gates' woordvoerder bevestigt in gesprek met de Amerikaanse krant dat de multimiljardair bijna twintig jaar geleden een affaire heeft gehad. Zijn beslissing om zich uit het bestuur terug te trekken, zou daar echter volledig los van staan.

Gates en zijn vrouw Melinda lieten eerder deze maand weten na een huwelijk van 27 jaar te gaan scheiden.