Het paard dat Britt Dekker twee jaar geleden van John de Mol kreeg bij het tekenen van een contract bij Talpa, leidt niet tot een naheffing van de Belastingdienst. Dat vertelde de presentatrice dit weekend in De Telegraaf.

"Uiteindelijk was er niks aan de hand", bevestigde Dekker. Daarnaast gaf ze aan dat Talpa haar heeft gevraagd niks meer over de kwestie te zeggen.

In januari vertelde de presentatrice dat ze problemen had met de Belastingdienst. Het paard is officieel niet van haar, maar staat op naam van Talpa. In gesprek met Media Inside vertelde ze dat ze een contract heeft waarin staat dat zij levenslang over George beslist, maar nu lijkt het erop dat die constructie toch voor problemen zorgt.

"Ik wilde gewoon dat paard en als ik geld had gekregen, dan moest ik daar zelf belasting over betalen en nu niet", aldus de presentatrice. "Belastingtechnisch moest het op Talpa blijven staan. Jullie denken dat ik nu iets zeg waar ik problemen mee krijg, maar we hebben al megaproblemen ermee dus." Wat die problemen exact waren, wilde Dekker niet kwijt.