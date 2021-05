Voormalig Hart van Nederland-presentatrice Cilly Dartell hoeft geen chemokuren meer te volgen na haar diagnose longkanker, meldt ze in gesprek met Shownieuws. Volgens de presentatrice is haar kanker stabiel.

"Ik merkte het direct in mijn hele doen en laten", aldus Dartell, die in het verleden ook Shownieuws presenteerde. "Ik kon ineens weer een lunch klaarmaken én de keuken weer opruimen. Dat was een maand daarvoor ondenkbaar." Dartell moet nog wel immuuntherapie volgen tegen de longkanker.

Dartell maakte in mei 2020 bekend dat er in februari van hetzelfde jaar longkanker bij haar was geconstateerd. Dat was ook in 2016 het geval. De 63-jarige presentatrice meldde in 2013 dat ze COPD heeft, een ziekte die vaak leidt tot ernstige benauwdheid, kortademigheid en veel hoesten.

Volgens Dartell leek de chemobehandeling tegen haar longkanker in juli 2020 aan te slaan. De presentatrice verwachtte toen de komende twee jaar iedere paar weken immuuntherapie met daarbij chemokuren te moeten ondergaan tegen de ziekte.