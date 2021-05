Merel Westrik en Pepijn Crone zijn ouders geworden van een dochter. Het kind is geboren op 30 april en heeft de naam Billie Mae Crone gekregen, zo maken de ouders zaterdag op Instagram bekend.

"Trots en gelukkig zijn we met de geboorte van Billie Mae Crone!", schrijft RTL Nieuws-presentator Crone onder een foto waarop hij zijn dochter een kus geeft. Ook Westrik deelt een foto van het kindje. "After", schrijft ze eronder. De foto plaatste ze enkele minuten na een "Before"-foto, waarop ze nog hoogzwanger te zien is.

De presentatrice vertelt aan het tijdschrift LINDA. dat ze "stapelverliefd" is. "Ze is lekker harig, fluweelzacht, ze ruikt zalig en ik kan niet stoppen met naar haar kijken", laat de 41-jarige Westrik weten in het blad, dat ook een foto van het kindje mocht plaatsen.

"Pepijn en ik zijn stapelverliefd op haar, ook al heeft ze vannacht ons halve bed onder gepoept."

Crone en Westrik hebben sinds 2019 een relatie. Uit een eerdere relatie heeft Crone al een zoon en een dochter.