Verjaardagen, bruiloften, sinterklaasvieringen en andere familiefeesten; Maarten van Rossem vindt ze allemaal erg gezellig. De presentator en historicus zei vrijdag in de talkshow Op1 zelfs dat hij het niet leuk vindt als mensen negatief doen over dit soort bijeenkomsten.

Hoewel de ouders van Van Rossem gingen scheiden toen hij zestien jaar oud was, koestert hij warme herinneringen aan zijn jeugd. "Wij vierden heel gezellig Sinterklaas en Kerstmis. Ik ben, heel anders dan de meeste intellectuelen, een groot liefhebber van familiebijeenkomsten en -feesten. Ik vind het negatieve gepraat daarover meestal heel kinderachtig."

Van Rossem is bij veel kijkers populair vanwege zijn enigszins eentonige en vaak emotieloze manier van praten, maar volgens de eenmansjury van De slimste mens probeert hij juist vaak zijn enthousiasme over te brengen.

"Dat is misschien het noodlot van mijn familie. Ook mijn noodlot. Hoe vaak ik wel iets zeg waarover ik best te spreken ben. Maar het zijn kennelijk de manier waarop ik het zeg en de gelaatsuitdrukking. Bij ons lijkt het alsof we nauwelijks temperament hebben, maar dat is denk ik een misvatting."

Ook zijn vader maakte weliswaar vaak een vermoeide indruk, maar was volgens de 77-jarige Van Rossem juist een enorme prater.

"Zijn zuster ook. Die noemden wij de Oriënt-Express (beroemde trein die van Parijs naar Istanboel reed, red.) Dat was Parijs-Istanboel zonder onderbrekingen eigenlijk. Ze was ook een meester in het wisselen van onderwerpen. Het begon met schoenen die ze ergens ging kopen en het eindigde met skiën. Het was werkelijk ongelofelijk."