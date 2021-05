Bart Chabot krijgt sinds drie maanden een uitkering uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De 66-jarige schrijver zegt in een interview in NRC dat hij nog erg moet wennen aan de pensioengerechtigde leeftijd.

"Natuurlijk voel ik dat mijn lijf ouder wordt. Maar verder strookt het op geen enkele manier met wie ik nu ben. Voor mijn gevoel ben ik pas net begonnen", zegt Chabot.

Het ouder worden heeft hem wel geleerd om op tijd rust te pakken. Daardoor kan hij de dingen die hem in het leven overkomen ook veel beter verwerken.

"Om het leven echt te voelen, moet je ruimte creëren, 'nee' leren zeggen. Dat lukt me pas sinds een paar jaar. Ik doe weinig tv meer, en optreden in het theater doe ik al helemaal niet meer. Omdat je voor je het weet opnieuw verzuipt in schijnwerelden. Als er één doodlopende weg is, dan is dat die van het bekende-Nederlanderschap."

Chabot geniet ervan dat hij nu 'de vader van' is

Ondertussen zijn ook Chabots vier zonen Splinter, Storm, Sebastiaan en Maurits op het toneel verschenen en krijgen zij allemaal op hun eigen manier aandacht in de Nederlandse media. De schrijver zegt ervan te genieten dat hij nu vaker als 'de vader van' wordt aangeduid.

Met zijn eigen vader onderhield hij echter zeer slecht contact, zoals hij al in zijn boek Mijn vaders hand uit 2020 beschreef. "Mijn vader heeft er alles aan gedaan om mij te vernietigen. Dat dat net niet gelukt is, dank ik aan mensen als Herman Brood en Jules Deelder. Zij hebben me geholpen om mezelf als een Meccano-doos weer in elkaar te zetten. Door me af en toe een onmisbaar schroefje aan te reiken."

Hartritme, het nieuwe boek van Chabot, gaat over zijn vriendschap met Brood, Deelder en Martin Bril en verschijnt op 20 mei.