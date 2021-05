Kelvin Boerma, beter bekend als YouTuber Kalvijn, heeft al bijna tien jaar een relatie. De ondernemer zegt in een interview in Het Parool dat het belangrijk is om je partner vrijheid te geven.

"Ik ken eigenlijk geen leeftijdsgenoten met zo'n lange relatie. Hoe ons dat lukt? We hebben elkaar altijd redelijk vrij gelaten. Ik woonde vanaf mijn zeventiende al op mezelf in Amsterdam, Nina bleef nog vier jaar in Groningen en ging daarna nog een half jaar naar Aruba", aldus de 25-jarige Boerma.

"Zo'n langeafstandsrelatie was echt niet altijd makkelijk, maar we hebben onze relatie wel altijd heel serieus genomen. Toch is het heus niet altijd rozengeur en maneschijn geweest, hè. Daarover proberen we de schijn niet op te houden. Het is een keertje uit geweest, dat weten onze abonnees."

Boerma en zijn vriendin kennen elkaar van de middelbare school in Delfzijl en zaten allebei bij de schoolfeestorganisatie: "Als we 's middags de cola klaarzetten konden we een beetje met elkaar aanpappen. En nu zijn we al bijna tien jaar bij elkaar. Dat is bijzonder, denk ik."

Zijn partner Nina Warink heeft zich sinds enkele jaren ook toegelegd op het maken van filmpjes op het populaire videoplatform: "Ze maakt sinds drie jaar ook YouTubevideo's, richt zich meer op de culinaire wereld en heeft ook al een eigen kookboek uitgebracht. Hartstikke fijn dat we elkaar nu ook op het werkvlak heel goed snappen."