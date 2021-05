Paul van Vliet gaf altijd de voorkeur aan zijn carrière en heeft daardoor nooit aan een eigen gezin gewerkt. De 85-jarige cabaretier zegt tegen AD dat hij daar nu spijt van heeft.

"Dat ik geen eigen kinderen heb, vind ik jammer. Ik heb gelukkig de kinderen van Lidewij (zijn echtgenote, red.), die zijn mijn beste vrienden geworden. Maar ik zie het via Lidewij: zij en haar kleindochter hebben een heel aparte band, die snappen elkaar. Het is een heel essentieel gevoel dat ik heb overgeslagen", aldus Van Vliet.

Dat hij zich zo op zijn werk concentreerde, nam zijn echtgenote hem echter niet kwalijk: "Ze wist natuurlijk wat ze kon verwachten, ze was eerder getrouwd geweest met een acteur (Ferd Hugas, red.) en kende me al langer. Lidewij heeft juist altijd heel veel meegedacht, ook over zakelijke dingen. En nu hebben we alle tijd voor elkaar."

Dat het stel nu alle tijd voor elkaar heeft, komt doordat Van Vliet zich heeft teruggetrokken uit de theaterwereld. Dat was geen makkelijke stap voor hem, omdat hij het gevoel heeft dat "het beste nog moet komen".

"Het zijn natuurlijk jongensdromen die nergens op slaan. En het is ook de onrust van: waar hoor ik eigenlijk? Bij wie, bij wat? Langzamerhand glijdt wel in me dat dat verdwijnt en ik ben aangewezen op de intimiteit van de vrienden en familie om me heen. Die intimiteit heb ik wel ontdekt en moet ik koesteren."