Prins Harry besloot in therapie te gaan na een gesprek met Meghan Markle, met wie hij destijds nog niet was getrouwd.

"Zij zag het meteen aan me, ze zag dat ik het moeilijk had", vertelt Harry in Armchair Expert, de podcast van acteur Dax Shepard. "Ik was boos over heel veel dingen waar ik geen controle over had. Mijn bloed kookte soms."

De prins noemt de hulpeloosheid die hij vaak heeft ervaren zijn achilleshiel. Als voorbeeld noemt hij een moment waarop hij als kleine jongen met zijn moeder in de auto zat, terwijl ze werden achtervolgd door persfotografen. Zijn moeder, prinses Diana, kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk terwijl ze achterna werd gezeten door paparazzi. "Ik besefte dat het pijn doet om hulpeloos te zijn."

Harry en zijn vrouw maakten in februari bekend te stoppen met hun werkzaamheden voor de Britse koninklijke familie. De prins zegt tegen Shepard dat hij als twintiger al twijfelde aan zijn rol. "Ik dacht: ik wil dit helemaal niet. Ik wil deze baan niet, ik wil dit leven niet. Kijk wat er is gebeurd met mijn moeder, ik weet zeker dat zoiets nog een keer gaat gebeuren. Hoe kan ik dan ooit een normaal leven met een vrouw en kinderen hebben?"

De prins en zijn vrouw werden enkele maanden geleden geïnterviewd door Oprah Winfrey. In het interview vertelde Markle onder meer dat er zorgen waren geuit over de huidskleur van hun toen nog ongeboren zoon Archie. Ook praatte ze over de suïcidale gedachtes die ze tijdens haar zwangerschap had.

Het stel verwacht momenteel een dochter.