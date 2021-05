Patricia Paay (72) was, samen met haar toenmalige echtgenoot Adam Curry en hun dochter Christina, de eerste bekende Nederlander met een realityshow. Dag en nacht werd het gezin gevolgd door camera's voor Adam's Family. En daarop terugkijkend vond Paay dat "enorm zwaar", meldt De Telegraaf.

"Het was alles bij elkaar dat de emmer deed overlopen. We waren de hele dag in de weer met daarbij ook continu een camera op onze snufferd. Op een gegeven moment laat je dat wel los, maar in je achterhoofd weet je dat ze er altijd zijn. Dat is enorm zwaar. Pas op het moment dat ik ging slapen, dacht ik: ’Hè hè, ze staan in ieder geval niet naast mijn bed’. Om er meteen achteraan te beseffen: maar morgenochtend zijn ze er weer...," aldus Paay.

De zangeres herkent dat ook bij de familie Meiland, die de afgelopen jaren furore maakte met hun realityshow. "Ook zij hebben te maken met Jan en alleman, die roept dat de helft niet echt is, terwijl het tegenovergestelde vaak waar is. Dat continu weerleggen van geruchten was zeer inspannend, naast het eigen bedrijf dat ik runde. Met La Paay Cosmetics voorzag ik in make-up, maar ondanks het personeel dat ik in dienst had, wilde ik bij elk proces betrokken zijn. Die drukte, plus het feit dat iedereen 24 uur per dag van alle kanten aan ons trok, zorgde ervoor dat ik overspannen raakte en uiteindelijk ingestort op de intensive care belandde."

Paay bleek te kampen met hart- en vaatproblemen, wat haar en Curry deed besluiten om naar Engeland te verhuizen om zo meer rust in hun leven te creëren. Haar cosmeticabedrijf werd stopgezet en het landgoed waarop de familie in België woonde werd verkocht. "Ja, dat werd verkocht aan de familie van mijn huidige man Robbert Hinfelaar (33). Ik kan me dat nog wel herinneren, hij was toen nog een jongetje."

Inmiddels woont Paay samen met Hinfelaar in Rotterdam, waar ze vandaan komt en waar haar familie woont. "We zijn hier gelukkig en ik ga mijn ondernemerschap weer een nieuw leven inblazen, samen met mijn zus Yvonne. Dit keer geen make-uplijn, maar verzorgingsproducten die goed zijn voor de gezondheid. Dat gehaaste van vroeger heb ik laten varen. Ik ga het helemaal anders doen."