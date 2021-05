Er is na acht maanden een einde gekomen aan de relatie van Katie Holmes en Emilio Vitolo Jr., een bekende chef-kok uit New York. Een woordvoerder van de Amerikaanse actrice heeft aan Us Weekly laten weten dat de twee "goed bevriend blijven".

"Katie en Emilio hebben een geweldige tijd gehad samen, maar waren beiden heel druk met hun carrières. En daardoor zagen ze elkaar gewoon niet genoeg, waardoor de relatie uiteindelijk niet werkte. Daarbij is Katie een zeer toegewijde moeder en staat haar dochter Suri altijd op de eerste plaats", aldus een bron.

In april gingen er al geruchten rond dat Holmes (42) en Vitolo (33) elkaar minder zagen, omdat hij afwezig was bij de vijftiende verjaardag van Suri, de dochter die Holmes deelt met haar ex-man Tom Cruise.

Holmes had eerder een relatie met acteur Jamie Foxx. De twee waren nooit open over hun relatie, maar werden al sinds 2013 aan elkaar gelinkt door Amerikaanse media.