De wassen beelden van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een nieuwe plek gekregen in Madame Tussauds in Londen. Het museum haalde het echtpaar vorig jaar weg bij de beelden van de Britse koninklijke familie toen bekend werd dat de twee zouden terugtreden als senior leden van het koningshuis.

Harry en Meghan maken nu deel uit van de Awards Party-zone van het wassenbeeldenmuseum. Daar staan de hertog en hertogin van Sussex, die tegenwoordig in de Amerikaanse staat Californië wonen, bij onder anderen Brad Pitt, George Clooney en Nicole Kidman.

Volgens de manager van Madame Tussauds is het een passende plek voor het koppel. "Prins Harry en Meghan zijn nu te vinden bij hun vrienden uit Hollywood, dat past bij hun status als internationale A-sterren", laat hij weten aan Britse media.

Harry en Meghan zijn vanaf maandag te bewonderen op hun nieuwe stek. Dan openen Britse musea na een coronasluiting weer hun deuren.

Het beeld van Meghan werd in mei 2018 toegevoegd aan de koninklijke collectie. Dat was kort voordat ze trouwde met Harry, wiens beeld speciaal voor de bruiloft een update had gekregen.