Sophie Turner is woedend op de paparazzifotograaf die foto's nam van haar in juli geboren dochter. De Game of Thrones-actrice laat dat weten in een inmiddels verwijderde video op haar Instagram-account.

Turner houdt haar dochter bewust uit de publiciteit. "Zij heeft niet om dit leven in bekendheid gevraagd", licht Turner toe. "Het is beangstigend dat volwassen mannen zonder haar toestemming foto's van een baby maken."

Eind juli werden Turner en haar man Joe Jonas ouders van een meisje. De 25-jarige actrice en de 31-jarige zanger hadden nooit publiekelijk verteld dat ze een baby verwachtten, maar enkele maanden voor de geboorte kwamen diverse Amerikaanse media met het nieuws naar buiten.

Turner laat in de video weten te "walgen" van de personen die haar dochter proberen te fotograferen. De actrice vraagt nogmaals om haar dochter met rust te laten.