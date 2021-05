Boer Jos en zijn vriendin Amy, die te zien waren in het zevende seizoen van Boer zoekt Vrouw, zijn ouders geworden van een dochter. Het is het eerste kind voor het stel, dat woont in Frankrijk.

Ze hebben hun dochter de naam Sophie Esther gegeven. "Het is heel bijzonder", vertelt de boer over de gezinsuitbreiding.

"Je weet dat het komt, maar het moment dat je haar in je armen hebt… Je leven verandert direct. Ik was enorm trots op Sophie en Amy en dat ben ik nog steeds."

De naam Sophie is gekozen omdat deze goed uit te spreken is in meerdere talen. "Sommige Nederlandse namen klinken in het Frans heel gek. Daar wilden we een beetje rekening mee houden. Esther is een vernoeming naar de moeder van Amy."

Jos deed in 2014 mee aan de eerste serie van Boer zoekt Vrouw: Internationaal. Amy ontmoette hij pas na de opnames. Ze zijn inmiddels zes jaar samen.