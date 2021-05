André Hazes en Sarah van Soelen hebben besloten om te gaan samenwonen. Het management van de zanger laat aan RTL Boulevard weten dat zij zal intrekken in de woning die hij heeft gekocht.

Hazes woont sinds het verbreken van zijn relatie met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoon Dré, samen met de familie van zijn nieuwe liefde. Onlangs werd bekend dat hij op zoek was naar een eigen plek.

"Het klopt inderdaad dat André gelukkig zijn eigen plek gevonden heeft en een appartement heeft gekocht", laat het management weten. "Dat Sarah hier ook bij zal intrekken, lijkt mij voor de hand liggen."

Hazes kreeg in 2014 een relatie met Westenberg. Nadat de twee in 2019 al enige tijd uit elkaar waren, besloot de zanger er eerder dit jaar een punt achter te zetten. Hij liet toen direct weten Van Soelen te hebben ontmoet en dat hij een relatie met haar niet uitsloot. Niet veel later liet hij inderdaad weten dat Van Soelen zijn nieuwe vriendin is.