Marco Borsato en zijn ex-vrouw Leontine Ruiters lijken bezig met het herstellen van hun relatie. De zanger zei woensdag in de studio van Radio 538 dat hij weer aan het daten is met de moeder van zijn kinderen.

"Het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje", zegt Borsato. Op de vraag of andere vrouwen een kans maken, antwoordt hij: "Nee, mijn hart is bezet."

Hoe het daten er precies uitziet, is niet duidelijk. "We doen af en toen leuke dingen en we zien wel waar het schip strandt. We laten de vorm los."

Borsato zegt wel dat hij hoopt dat het goed komt tussen hem en zijn ex-vrouw. "Maar dat weet je niet. We laten het los. We zijn altijd goed met elkaar omgegaan. Het is gewoon spannend. Ik vind het ook wel lekker om het even rustig te houden. Toen wij net met elkaar gingen, moesten we nog met elkaar uit eten, maar werden we al bestempeld als het ideale paar. Dat is lastig, want dan ligt er al heel veel druk op. We weten niet hoe het zich ontwikkelt, we kijken wel."

Het stel kondigde in 2020 na een huwelijk van 22 jaar aan uit elkaar te gaan. De zanger ziet het faillissement van zijn bedrijf The Entertainment Group in 2009 als kantelpunt en de oorzaak van het stuklopen van zijn huwelijk.

"Ik had een ongelooflijke burn-out na de val van het bedrijf toen. Ik eindigde daardoor bijna op nul. En los van dat feit, na jaren waarin alles wat we deden in goud en platina veranderde, viel nu alles over me heen. Het lelijkste in mensen kwam naar boven, dat doet iets met je", zei hij tegen De Telegraaf.