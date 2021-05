Anna Nooshin en Olcay Gulsen hebben sinds kort een eigen cosmeticalijn en treden daarmee in de voetsporen van Nikkie Plessen, die al jarenlang soortgelijke producten op de markt brengt. In een interview in Grazia zegt Plessen echter dat ze Nooshin en Gulsen niet als concurrenten ziet.

"Welnee, ik vind het supertof dat ze hun nek uitsteken als ondernemer, en iedereen doet het op zijn eigen manier. Mijn lijn is echt onderdeel van wie ík ben. Ik werk niet samen met een Nederlandse tussenpersoon en alles is from scratch gemaakt. Het resultaat is een complete lijn à la de grote beautymerken", zegt Plessen.

Plessen werkt in haar bedrijf vrijwel uitsluitend met vrouwen samen en vindt dat vrouwen elkaar meer zouden moeten steunen.

"Als vrouwen zouden we elkaar in het algemeen meer moeten gunnen. Zo komen we vanzelf ook hoger in de rang in het ondernemerschap. Laten we wat liever voor elkaar zijn, in plaats van die afzeikcultuur. Mannen zeggen veel makkelijker naar elkaar toe: 'Lekker bezig'."

De ondernemer en presentatrice ziet echter om zich heen dat er enige vooruitgang wordt geboekt.

"Ik denk wel dat er positieve veranderingen gaande zijn, op meerdere fronten. Zo vind ik het een goede ontwikkeling dat vrouwen als Sigrid Kaag - die weleens een hakje uit de kast trekken en er niet per se uitzien als Merkel - serieus genomen worden. Want het wil niet zeggen dat je geboren bent met het IQ van een pinda als je krulspelden indraait en van make-up houdt."