Oscar Hammerstein is blij dat de homoacceptatie in Nederland groeit, maar mist de saamhorigheid van vroeger. Volgens de voormalige advocaat zijn hetero- en homoseksuelen ook steeds meer op elkaar gaan lijken, zegt hij in een interview met Nieuwe Revu.

"Ik vind dat we in Nederland heel ver zijn gekomen, waardoor de homoscene er momenteel uitziet als een wat kaalgevreten buffet. Die scene bestaat eigenlijk niet meer", aldus de 67-jarige Hammerstein.

"Dat is het succes van de emancipatie: het is niet meer nodig. Hetero's kleden zich tegenwoordig als homo's, ze scheren zelfs hun ballen. En homo's hebben tegenwoordig baarden, wat vroeger ook nooit zo was."

Volgens Hammerstein zijn homo- en heteroseksuelen in de afgelopen jaren naar elkaar toe gegroeid, waardoor homoseksuelen hun isolement konden doorbreken.

"Dat is goed, maar ik mis het wel. Die saamhorigheid, aanbellen bij een kroeg omdat daar alleen maar homo's waren. Dat was fantastisch. We hebben ervoor gevochten om dat niet meer te hoeven doen, maar stiekem was het hartstikke leuk."

Hammerstein weet dat je vandaag de dag al met een appje of met behulp van andere sociale media een afspraak met iemand kunt maken, maar volgens hem heeft dit ook veel nadelen: "Wij werden nog achternagezeten door de politie, omdat we in de bosjes laten we zeggen 'koffiedronken' met elkaar. Dat was pas leuk. Tegenwoordig stuur je een appje en tien minuten later ontmoet je elkaar op de brug. Of zelfs thuis. En dan heb je alles ook al gezien, op de foto's."