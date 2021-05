Goldie Hawn werd depressief toen ze bekend begon te worden in de filmwereld, vertelt ze dinsdag in Good Morning Britain. De actrice had eigenlijk helemaal niet de wens om zo bekend te worden en moest handvatten vinden om daarmee om te gaan.

"Ik was 21 en werd steeds succesvoller en bekender", vertelt Hawn (75), die in 1969 doorbrak met haar rol in de film Cactus Flower. "Het was heel moeilijk, want ik zat daar niet per se op te wachten."

De actrice wilde aanvankelijk haar carrière als danseres op een hoger niveau tillen en verhuisde naar Californië. Ze kreeg een filmrol aangeboden en belandde toen onverhoopt in Hollywood. "Ik wilde eigenlijk helemaal niet dat het allemaal zo groot werd. Ik was een danseres, en ineens veranderde alles. Het liefst wilde ik naar huis."

Hawn besloot uiteindelijk om hulp te zoeken voor haar mentale problemen.

De actrice speelde tot dusver in bijna veertig producties. Voor haar rol in Cactus Flower kreeg ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. Ook speelde ze in bekende films als Death Becomes Her, Private Benjamin en The First Wives Club.