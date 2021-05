Tom Cruise heeft voor het eerst meer verteld over de tirade die hij in december hield tegenover medewerkers op de set van de nieuwe Mission: Impossible-film. De acteur vertelt niet wat hem precies zo kwaad maakte, maar zegt wel "dat er veel emoties bij kwamen kijken".

De medewerkers in kwestie zouden de coronaregels die heersten op de set niet hebben gerespecteerd. De tirade van Cruise, die ook als producent bij de film betroken is, werd opgenomen door andere mensen op de set en de beelden werden vervolgens online verspreid.

De acteur staat nog steeds achter zijn woorden. "Ik heb gezegd wat ik heb gezegd", aldus Cruise. "Er stond toen veel op het spel. Het klopt dat ik aan wat mensen heb gevraagd om de set te verlaten, maar dat waren niet alle medewerkers."

Zijn woorden hebben wel een positieve invloed gehad. "Daarna hoefden de opnames niet meer gestaakt te worden", waarmee hij doelt op de eerdere momenten waarop de werkzaamheden als gevolg van de coronasituatie moesten worden neergelegd. Cruise zegt dat er "heel veel emoties door zijn hoofd gingen", omdat ze na een lange tijd weer mochten filmen.

"Iedere avond bel ik met alle filmstudio's, verzekeringsmaatschappijen en producenten", zei de acteur in het opgenomen fragment. "Ze kijken naar ons en gebruiken ons als voorbeeld om hun eigen films te maken. Wij creëren duizenden banen, stelletje klootzakken. Ik wil dit nooit meer zien."

Cruise liet daarna in het fragment weten dat hij geen excuses accepteerde en iedereen zou ontslaan die de coronaregels op de set overtrad.

Naar verwachting is het zevende deel van Mission: Impossible in mei 2022 in de bioscopen te zien.