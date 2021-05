Boudewijn de Groot vindt het gebruiken van sociale media narcistisch. De 76-jarige zanger wil dan ook niets met de online communicatiemiddelen te maken hebben, zegt hij in gesprek met het Belgische tijdschrift Humo.

"Ik hou me ver van de sociale media. Het is net zoals met de roddelbladen: doe je er eenmaal aan mee, dan ben je vogelvrij", zegt de Nederlandse artiest.

Op de opmerking van de interviewer dat je op sociale media dikwijls zelf bepaalt wat je schrijft en deelt, antwoordt De Groot: "Prima hoor, maar ik begrijp niet waarom mensen zo nodig voortdurend verhaaltjes over zichzelf moeten vertellen. Dat is toch een narcistisch geonaneer? Nee, 't is niks voor mij."

De Groot maakte onlangs bekend te stoppen met optreden. Om de leegte op te vullen zou hij kunnen acteren, maar de artiest wordt naar eigen zeggen nergens meer voor gevraagd.

"De laatste keer was twee jaar geleden, voor een musical, maar ik vond het script verschrikkelijk. Na Flikken (2004, red.) heb ik niets meer gedaan." In de thrillerserie speelde De Groot het personage Robert Nieuwman, een zogeheten profiler.

Bovendien vindt hij zichzelf niet echt een aanwinst voor de televisie. "Het was een leuke serie, en ik heb er met veel plezier aan meegewerkt. Laatst zag ik er een stukje van terug, en dacht ik wel: ik ben toch geen acteur."