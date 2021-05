Shary-An Nivillac, bekend van het eerste seizoen van The Voice of Holland, en haar vriendin Nena Kreber zijn op 6 mei moeder geworden van hun eerste kind. Het gaat om een meisje, dat de naam Billie heeft gekregen, meldt de zangeres dinsdag op Instagram.

"Onze dochter Billie kwam als een raket ter wereld. Dat wij nu voor altijd verbonden zijn en ik er altijd voor je zal zijn, daar is geen twijfel over mogelijk", schrijft Nivillac bij een foto van haar en Kreber samen met hun pasgeboren baby.

"Mijn lieve, knappe en vooral sterke vrouw heeft dit wondertje met veel power en zelfvertrouwen bij ons thuis op de wereld gezet. Wij genieten nu al zo onwijs van ons gezinnetje", sluit de zangeres haar bericht af.

In januari maakten Nivillac bekend dat haar vriendin in verwachting was van hun eerste kind. "Het gaat goed met Nena, haar buik is lekker aan het groeien", vertelde ze toen.

Nivillac schreef in 2018 het nummer You voor Kreber. "Nena laat me zijn wie ik ben, ze wil me niet veranderen", zei de zangeres daar toen over. "Dankzij Nena durf ik in de zee te springen, terwijl ik niet eens een zwemdiploma heb."