J. Cole gaat volgens bronnen donderdag een contract tekenen bij de Rwandese basketbalclub Patriots, meldt ESPN. De rapper is al gesignaleerd in het Afrikaanse land.

De duur van het contract dat J. Cole zou tekenen is niet bekend. Ook is niet bekend hoeveel geld met het contract gemoeid is.

J. Cole zou zich nu in quarantaine bevinden in Rwanda. Hierna gaat de rapper naar verluidt meedoen aan de Rwandese basketbalcompetitie.

In zijn jeugd was de 36-jarige J. Cole , die voluit Jermaine Lamarr Cole heet, een goede basketballer op de middelbare school. Hij had de kans om voor een universiteitsteam uit te komen, maar koos voor een carrière in de muziek.

De eerstvolgende wedstrijd van Patriots is zondag. Dan neemt de ploeg het in de Basketball Africa League op tegen het Nigeriaanse River Hoopers.