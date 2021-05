René van der Gijp is onlangs het gesprek aangegaan met een van de mannen die hem vorig jaar overviel en insloeg op zijn auto. De twintigjarige man heeft zijn excuses aangeboden, vertelde de voetbalanalyticus maandag in Veronica Inside.

Van der Gijp vertelde dit naar aanleiding van het nieuws over een overval op de woning van PSV-speler Eran Zahavi. De vrouw en kinderen van Zahavi werden daarbij vastgebonden, hun monden werden afgeplakt met tape en ze werden bedreigd met een vuurwapen.

De analyticus werd een jaar geleden overvallen toen hij terugkeerde van programmaopnames. Hij zat op dat moment nog in zijn auto. De groep van drie mannen sloeg met hamers op de autoruiten in, maar Van der Gijp wist te ontkomen door hard achteruit te rijden.

Hij heeft vorige week een van die drie mannen gesproken. "Hij wilde zijn excuses aanbieden", vertelde Van der Gijp. "Het was best wel triest. Daar zit dan een jochie van twintig jaar. Geen opleiding, geen werk, woont gewoon bij zijn moeder. Hij was ervan geschrokken, want hij heeft negen maanden vastgezeten."

Van der Gijp vond het niet moeilijk om met de man te praten, omdat de overval mislukt was. "Het zou erger zijn als ze echt mijn hersens hadden ingeslagen."

De groep mannen staat op 4 juni voor de rechter en mag dit proces niet in vrijheid afwachten. De verdachten zijn in wisselende samenstellingen verantwoordelijk voor vier gewelddadige overvallen en drie inbraken. Ze dreigden met vuurwapens en in enkele gevallen zijn slachtoffers mishandeld.