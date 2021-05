Ilse DeLange kan weer samen met Waylon door een deur. De twee artiesten die na het behalen van de tweede plaats op het Eurovisie Songfestival in 2014 ruzie kregen over hun band The Common Linnets, kwamen elkaar onlangs bij toeval tegen, vertelt DeLange in College Tour.

Omroep KRO-NCRV plaatste alvast een fragment uit de uitzending van College Tour van dinsdagavond waarin DeLange te gast is. Een student vraagt haar naar haar verstandshouding met Waylon, waarop ze antwoordt dat ze iedereen gerust kan stellen, omdat de twee geen ruzie meer hebben.

DeLange vertelt Waylon onlangs in Hilversum te zijn tegengekomen. "Het was hartstikke mooi en hartstikke fijn", zegt ze over de ontmoeting. Ze geeft toe dat het in eerste instantie ongemakkelijk was maar dat er al snel een "omarming" volgde die alles zei. "Wat dat betreft doen tijd en afstand veel goede dingen met emoties. Ik wens hem gewoon het beste."

"Ik kijk nu alleen nog maar met positieve emoties terug nu ik er wat verder van afsta, dus het is helemaal oké", aldus DeLange, die in 2014 samen met Waylon als The Common Linnets tweede werd op het Songfestival met het nummer Calm After The Storm.

De twee artiesten kregen ruzie vanwege "meningsverschillen op het creatieve vlak". The Common Linnets zouden na hun Songfestival-deelname op tour gaan, maar de managers van beide artiesten kwamen niet tot een overeenkomst.

DeLange ging na het Songfestival op een internationale tour met de overige leden van de band, terwijl Waylon zijn eigen weg besloot te gaan. Er verscheen ook nog een tweede plaat van de band zonder Waylon.