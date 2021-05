Melinda Gates zou al in 2019 hebben gesproken met echtscheidingsadvocaten om de breuk met multimiljardair en Microsoft-oprichter Bill Gates in gang te zetten. Dat zou blijken uit gesprekken met betrokkenen en documenten die The Wall Street Journal heeft ingezien.

Bill en Melinda Gates kondigden begin mei aan te gaan scheiden. Het echtpaar was 27 jaar getrouwd. Melinda Gates zou geen partneralimentatie willen.

Melinda Gates zou sinds 2019 met verschillende advocatenkantoren hebben gesproken over het beëindigen van haar huwelijk. Toen al zou ze hebben gezegd dat haar huwelijk "niet meer gerepareerd kon worden".

Een reden voor de breuk tussen Bill en Melinda Gates werd niet bekendgemaakt bij hun aankondiging. Volgens The Wall Street Journal zou meespelen dat Melinda Gates zich zorgen maakte over de vriendschap van haar man met de zedendelinquent Jeffrey Epstein. Daar zou ze volgens huidige en voormalige medewerkers van de Bill & Melinda Gates Foundation al sinds 2013 niet blij mee zijn.

Bill Gates zou Epstein hebben leren kennen in 2011. In 2008 werd Epstein veroordeeld voor het betalen voor seks met een veertienjarig meisje.

De echtelieden zijn van plan samen te blijven werken in hun liefdadigheidsinstelling. Die had in 2019 49,8 miljard dollar (bijna 41 miljard euro) in kas.