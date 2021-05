Sander van Betten heeft wel degelijk een relatie gehad met Erica Renkema (foto). In de podcast van Shownieuws stelt de privédetective dat hij verkering heeft gehad met de realityster. Renkema zelf verklaarde vorige week dat er geen sprake was van een liefdesrelatie.

Volgens Renkema zouden zij en Van Betten niet verder zijn gekomen dan de fase waarin je elkaar nog goed moet leren kennen. "Dat wil zeggen, informatie uitwisselen via mail en app en eens in de paar weken een wandelafspraak", zei ze tegen NU.nl.

Van een liefdesrelatie is geen sprake geweest en die zal er ook niet komen, benadrukte Renkema destijds. "Daarvoor verschillen we te veel van elkaar. We beschouwen elkaar als vrienden en hebben nog af en toe contact."

Een week later antwoordt Van Betten in de podcast van Shownieuws echter op de vraag of hij en Renkema verkering hadden: "Jazeker." Als Van Betten vervolgens geconfronteerd met de afwijkende perceptie van Renkema, zegt hij: "Oh, is dat zo? Ik heb het allemaal niet helemaal gevolgd. Het is maar hoe je het bekijkt, hè?"



Van Betten voegt daaraan toe dat hij zeker verliefd is geweest op Renkema en nog steeds contact heeft met de familie Meiland. In maart maakten hij en Renkema bekend samen te zijn. In Chateau Meiland was te zien dat de twee op date gingen. Van Betten, werkzaam als privédetective, liet ten ook al weten "heel verliefd" te zijn op Renkema.