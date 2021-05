Frans van Zoest, beter bekend als Spike, en zijn verloofde Bella Hay verwachten een kind, laat de DIRECT-gitarist maandag weten via Instagram.

"Baby on board!", aldus Van Zoest. De muzikant laat niet weten wanneer Hay is uitgerekend.

De twee hebben elkaar in de muziekwereld leren kennen. Van Zoest is gitarist en zanger bij DI-RECT en Hay is de leadzangeres van Tears & Marble.

Ze zijn sinds 2012 samen en maakten in oktober 2019 bekend te gaan trouwen.