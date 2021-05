Rapper Kraantje Pappie wenst zijn vriendin een fijne 'MILF-dag'. "Er is niemand zo lief, sterk, grappig en zorgzaam als jij", aldus de rapper. "Daarnaast vind ik je nog steeds het allermooiste wezen dat rondloopt op deze planeet (hou m'n opties open in verband met eventuele ruimtelijke ontdekkingen). Maeve had geen betere moeder kunnen treffen, dat heb ik in deze drie maanden al wel gezien. Dat papa-is-de-beste-shirtje is puur ter compensatie." (Foto: Instagram/Kraantje Pappie)

Rapper Kraantje Pappie wenst zijn vriendin een fijne 'MILF-dag'. "Er is niemand zo lief, sterk, grappig en zorgzaam als jij", aldus de rapper. "Daarnaast vind ik je nog steeds het allermooiste wezen dat rondloopt op deze planeet (hou m'n opties open in verband met eventuele ruimtelijke ontdekkingen). Maeve had geen betere moeder kunnen treffen, dat heb ik in deze drie maanden al wel gezien. Dat papa-is-de-beste-shirtje is puur ter compensatie." (Foto: Instagram/Kraantje Pappie)