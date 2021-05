Sharon Doorson en haar vriend Brunno gaan na elf jaar uit elkaar. Dat maakte de 34-jarige zangeres zaterdag bekend op Instagram.

"Tja, hoe deel je zoiets", schrijft Doorson bij een foto waarop ze te zien is in een lege woning. "Een nieuw avontuur, maar met veel emoties... Maliya en ik gaan verhuizen, terug naar Utrecht, waar ik zelf ben opgegroeid." Maliya is de dochter van Doorson, die in 2018 werd geboren.

"Brunno en ik hebben er helaas voor gekozen om na een relatie van elf jaar uit elkaar te gaan. Ik ben dankbaar dat we samen zo'n speciaal meisje op de wereld hebben gezet, want ze is het beste wat ons ooit is overkomen. Dankbaar voor al onze mooie herinneringen samen."

Doorson nam deel aan verschillende talentenjachten zoals Idols (2003) en Popstar: The Rivals, waardoor ze in 2004 in de meidengroep Raffish belandde. Ook was ze in 2011 deelnemer aan The voice of Holland.