Paul van Vliet koos er bewust voor om geen autobiografie te schrijven. Dat vond hij maar saai, vertelt hij in een interview in De Telegraaf. In plaats daarvan brengt hij maandag het boek Heimwee naar morgen uit, met een terugblik op zijn leven en carrière, maar ook met anekdotes.

"Oorspronkelijk had ik op mijn zeventigste het plan een autobiografie te schrijven. Vervolgens ging ik me ontzettend vervelen met mijn eigen verleden, al die oude koek herkauwen", zegt Van Vliet (85) tegen de krant. "Maar er zaten wel een paar mooie verhalen tussen en mijn uitgever vroeg me een nieuw boek te schrijven. Het afgelopen coronajaar was de uitgelezen tijd om dat te doen."

In de eerste helft van het boek reflecteert de cabaretier op de eerste dertig jaar van zijn leven. De rest van de verhalen bevatten anekdotes uit de 65 jaar die Van Vliet op het podium stond. Ook staat er in Heimwee naar morgen een aantal nieuwe teksten die hij de afgelopen jaren schreef.

"De titel slaat op mijn heimwee naar de tijd dat morgen nog open lag en eindeloos leek. De maanden en jaren die eraan kwamen en waarin ik van alles zou gaan beleven, tournees, optreden, reizen. De gloed van het nieuwe."

Na de lancering van het boek staat, als de coronamaatregelen het toelaten, een boekentour langs kleine theaters op de planning. "Het verlangen blijft en dit is een mooi alternatief", zegt hij over het plan om met zijn boek het land in te trekken. "Een interview, ik lees wat voor, ik ga boeken signeren. Dat is het leukste onderdeel, weet ik van mijn vorige boek, want dan spreek ik mensen voor wie ik in hun leven veel heb betekend."

Van Vliet maakte in 2018 bekend te stoppen met optreden nadat hij zestig jaar vrijwel doorlopend op het podium had gestaan. Zijn laatste grote show was een zondagmiddagmatinee die hij zes jaar lang elke week speelde in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.