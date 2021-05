Paul de Munnik heeft altijd moeite gehad met het vertellen van de waarheid uit angst om afgewezen te worden, zegt hij zaterdag in Trouw.

Vroeger loog hij vaak tegen zijn ouders en vrienden, aldus de vijftigjarige zanger.

"Ik denk al snel: als ik het eerlijk zeg, krijg ik gedoe en als ik er nét iets anders van maak, kom ik er waarschijnlijk wel mee weg. Dit is een prettig gesprek, maar ik heb vaak in interviews gezeten die me slecht bevielen. Dan voelde ik aan alles dat het beter was om eruit te stappen. Maar dat durfde ik niet, dus verzon ik maar wat om de vragensteller tevreden te houden."

Mensen om hem heen hebben zich volgens De Munnik dan ook vaak afgevraagd met wie ze te maken hadden. "Ik heb geliefden van me afgeduwd door niet helemaal eerlijk te zijn. Daar wil ik nu, op mijn vijftigste, eindelijk weleens van af. En ik probeer het ook uit te dragen. Ik zeg van tevoren: ik wil heel graag met je praten, maar je moet wel weten dat ik eerlijk zal zijn."