Bert Kuizenga kan een nieuw kleinkind in zijn armen sluiten. Zijn dochter Roosje is onlangs bevallen van dochter Meesje, laat hij weten op Instagram.

"Een nieuw wondertje", schrijft de presentator, die vier kinderen en nu zes kleinkinderen heeft, bij een foto van het meisje.

Meesje werd op 29 april geboren, laat Roosje weten. "Ze is perfect." Roosje is dj en is ook wel bekend onder haar artiestennaam Mia More. De vader van het kind is Rik Smeets. Eerder had Roosje ongeveer een jaar een relatie met Rick Brandsteder.